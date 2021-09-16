В Україні оголошено надзвичайну пожежну небезпеку. Під загрозою більшість областей.
Про це з посиланням на дані Укргідрометцентру повідомляє прес-служба ДСНС України.
Зазначається, що небезпека омине лише чотири області: більшість районів Львівської, Івано-Франківської, Чернівецької та Закарпатської областей.
"За даними Укргідрометцентру, 16-17 вересня в Україні, крім більшості районів Львівської, Івано-Франківської, Чернівецької та Закарпатської областей, надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.
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Варто відзначити, що сьогодні, 16 вересня, погода буде сухою в більшості областей України. Цей четвер є одним з останніх по-літньому теплих днів вересня і далі синоптики прогнозують тенденцію на похолодання.
Погода в Україні скоро сильно зіпсується з атмосферним фронтом, який спочатку принесе сильні грози, а за ними похолодання, похмуре небо і туманні дощі.
За прогнозами Укргідрометцентру, найтепліше 16 вересня буде на заході. Температура повітря становить + 20...+24 вдень і +8 ... +11 вночі.
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