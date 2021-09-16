Ожидается ухудшение погодных условий и чрезвычайная опасность

В Украине объявлена чрезвычайная пожарная опасность. Под угрозой большинство областей.

Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Отмечается, что опасность минует только четыре области: большинство районов Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областей.

"По данным Укргидрометцентра, 16-17 сентября в Украине, кроме большинства районов Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областей, чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что сегодня, 16 сентября, погода будет сухой в большинстве областей Украины. Этот четверг является одним из последних по-летнему теплых дней сентября и дальше синоптики прогнозируют тенденцию на похолодание.

Погода в Украине скоро сильно испортится с атмосферным фронтом, который сначала принесет сильные грозы, а за ними похолодание, пасмурное небо и туманные дожди.



По прогнозам Укргидрометцентра, теплее всего 16 сентября будет на западе. Температура воздуха составляет +20…+24 днем ​​и +8…+11 ночью.

Напомним, что стало известно, когда в Украине пойдет первый снег: когда осень преподнесет сюрприз.

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