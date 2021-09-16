В Украине объявлена чрезвычайная пожарная опасность. Под угрозой большинство областей.
Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
Отмечается, что опасность минует только четыре области: большинство районов Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областей.
"По данным Укргидрометцентра, 16-17 сентября в Украине, кроме большинства районов Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областей, чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.
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Стоит отметить, что сегодня, 16 сентября, погода будет сухой в большинстве областей Украины. Этот четверг является одним из последних по-летнему теплых дней сентября и дальше синоптики прогнозируют тенденцию на похолодание.
Погода в Украине скоро сильно испортится с атмосферным фронтом, который сначала принесет сильные грозы, а за ними похолодание, пасмурное небо и туманные дожди.
По прогнозам Укргидрометцентра, теплее всего 16 сентября будет на западе. Температура воздуха составляет +20…+24 днем и +8…+11 ночью.
Напомним, что стало известно, когда в Украине пойдет первый снег: когда осень преподнесет сюрприз.
Как сообщала Politeka, грозы и жара разделят Украину, погода резко испортится: каким регионам не повезет.
Также Politeka писала, что сильная гроза надвигается на южный регион, украинцев предупредили об опасности.