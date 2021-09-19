Наступного тижня відразу чотири знаки зіткнуться з проблемами і неприємностями
Як пише Politeka.net з посиланням на "Обозреватель", таролог і прогнозист Ольга Соломка озвучила гороскоп на 20-26 вересня. За її словами, відразу чотири знаки Зодіаку в новому тижні чекають неприємності. Одному і зовсім доведеться заново братися за справу.
Овен
У житті у Овнів з 20 числа очікуються руйнівні процеси. Представники цього знака будуть щиро дивуватися, чому все руйнується у них на очах.
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Терези
Терезам доведеться включитися в конкурентну боротьбу, оскільки недоброзичливці будуть вставляти їм палиці в колеса.
Скорпіон
Скорпіони до кінця вересня зможуть відчути, що таке біль і розчарування в роботі. У представників цього знака може початися вигоряння і з'явитися відчуття, що все набридло.
Стрілець
Стрільці будуть незадоволені новинами про своє майбутнє. Все буде йти зовсім не так, як вони задумали. При цьому у Стрільців просто не залишиться сил, щоб боротися з цією проблемою.
Нагадаємо, що два знаки зодіаку очікують біди вже у вересні: подробиці.
Як повідомляла Politeka, чотири знаки зодіаку цієї осені чекають проблеми.
Також Politeka писала, що три знаки Зодіаку у вересні отримають несподіваний прибуток.