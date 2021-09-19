Наступного тижня відразу чотири знаки зіткнуться з проблемами і неприємностями

Як пише Politeka.net з посиланням на "Обозреватель", таролог і прогнозист Ольга Соломка озвучила гороскоп на 20-26 вересня. За її словами, відразу чотири знаки Зодіаку в новому тижні чекають неприємності. Одному і зовсім доведеться заново братися за справу.

Овен

У житті у Овнів з 20 числа очікуються руйнівні процеси. Представники цього знака будуть щиро дивуватися, чому все руйнується у них на очах.

Терези

Терезам доведеться включитися в конкурентну боротьбу, оскільки недоброзичливці будуть вставляти їм палиці в колеса.

Скорпіон

Скорпіони до кінця вересня зможуть відчути, що таке біль і розчарування в роботі. У представників цього знака може початися вигоряння і з'явитися відчуття, що все набридло.

Стрілець

Стрільці будуть незадоволені новинами про своє майбутнє. Все буде йти зовсім не так, як вони задумали. При цьому у Стрільців просто не залишиться сил, щоб боротися з цією проблемою.

Нагадаємо, що два знаки зодіаку очікують біди вже у вересні: подробиці.

Як повідомляла Politeka, чотири знаки зодіаку цієї осені чекають проблеми.

Також Politeka писала, що три знаки Зодіаку у вересні отримають несподіваний прибуток.