НП з літаком сталося в американському штаті Техас

Так, у неділю, 19 вересня, навчальний літак Військово-морського флоту США T-45C Goshawk вилетів з аеропорту Корпус-Крісті і впав у житловому районі міста Лейк-Уорт. На борту перебували інструктор і студент, обидва катапультувалися, передає CNN.

Повідомляється, що один з пілотів був вражений електричним струмом після того, як потрапив на лінію електропередач.

У заяві поліції Лейк-Уорта говориться: "Хоча пілот сильно обгорів, він був у свідомості і дихав". Другого пілота знайшли в лісі недалеко від місця аварії. Обидва постраждалих були доставлені в районні лікарні.

Поліція і пожежна служба повністю перекрили квартал для ліквідації наслідків катастрофи. Також відомо, що були знеструмлені 44 будинки.

За інформацією начальника авіаційної підготовки ВМФ в Корпус-Крісті, стан пілота-інструктора стабільний, а військово-морський льотчик-курсант знаходиться у важкому стані.

Military Plane crashed in Residential area in Lake Worth, Texas Two Pilot were ejected " eye witness said"#Texas #lakeworth #plane pic.twitter.com/d1hVVusmzp — Hashtag Elyoum (@Hashtagelyoum) September 19, 2021

Крім того, стало відомо про постраждалих серед цивільного населення. За даними поліції, три людини отримали легкі травми, і як мінімум одна була доставлена да лікарні.

Мері Джойнер, яка живе недалеко від місця аварії, розповіла Fort Worth Star-Telegram, що вони сиділи за кухонним столом, коли почули «ба-бум», і відключилася електрика. Вийшовши у двір, вона побачила клубок чорного диму і відчула запах металу.

Джойнер сказала, що вона виросла в цьому будинку, і її сім'я звикла до щоденного звуку літаків, що пролітають над головою.

«Ви живете тут все своє життя, Ви знаєте, що це може статися, літаки прямо тут», - розповіла Джойнер.

Here is my perspective at x2 speed. I was just chillin in the parking lot and didn't think anything of it cause #Lakeworth tends to always have fires 😱 #planecrash #texas pic.twitter.com/F66ONmS01a — Nathan Barron (@NathanBrisonB) September 19, 2021

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