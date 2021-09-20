НП з літаком сталося в американському штаті Техас
Так, у неділю, 19 вересня, навчальний літак Військово-морського флоту США T-45C Goshawk вилетів з аеропорту Корпус-Крісті і впав у житловому районі міста Лейк-Уорт. На борту перебували інструктор і студент, обидва катапультувалися, передає CNN.
Повідомляється, що один з пілотів був вражений електричним струмом після того, як потрапив на лінію електропередач.
У заяві поліції Лейк-Уорта говориться: "Хоча пілот сильно обгорів, він був у свідомості і дихав". Другого пілота знайшли в лісі недалеко від місця аварії. Обидва постраждалих були доставлені в районні лікарні.
Поліція і пожежна служба повністю перекрили квартал для ліквідації наслідків катастрофи. Також відомо, що були знеструмлені 44 будинки.
За інформацією начальника авіаційної підготовки ВМФ в Корпус-Крісті, стан пілота-інструктора стабільний, а військово-морський льотчик-курсант знаходиться у важкому стані.
Крім того, стало відомо про постраждалих серед цивільного населення. За даними поліції, три людини отримали легкі травми, і як мінімум одна була доставлена да лікарні.
Мері Джойнер, яка живе недалеко від місця аварії, розповіла Fort Worth Star-Telegram, що вони сиділи за кухонним столом, коли почули «ба-бум», і відключилася електрика. Вийшовши у двір, вона побачила клубок чорного диму і відчула запах металу.
Джойнер сказала, що вона виросла в цьому будинку, і її сім'я звикла до щоденного звуку літаків, що пролітають над головою.
«Ви живете тут все своє життя, Ви знаєте, що це може статися, літаки прямо тут», - розповіла Джойнер.
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