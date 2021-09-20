Три знаки Зодіаку чекає великий грошовий успіх в епіцентрі осені
Три везунчика серед знаків Зодіаку будуть особливо обласкані долею у всьому, що стосується кар'єри, фінансів, прибутку, інших матеріальних факторів.
Про це пише портал Astrorok.
Овен
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Овну в жовтні не доведеться скаржитися на брак грошей. Астрологи радять витрачати гроші на подорожі - точно не пошкодуєте. При цьому ризик помилок занадто високий, тому не слід втрачати пильність при складанні договорів, проведенні важливих угод.
Стрілець
Будь-які дії, пов'язаним з грошима, увінчаються У Стрільців успіхом. Не варто ігнорувати пропозиції про зміну роду діяльності-вони можуть бути перспективними. Не виключені премії, несподіваний прибуток у вигляді підробітку.
Водолій
Астрологи радять Водоліям вкладати кошти у великі проекти. Вони будуть посилено "працювати" на представників цього знака, приносячи відсотки і впевненість в майбутньому. Особливо вдалою в плані грошей стане друга половина жовтня 2021.
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