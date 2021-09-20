Помер колишній мер міста Рівного Іван Федів

Федіву був 71 рік, він страждав від важкого хронічного захворювання.

16 вересня Федів повідомив у соцмережах, що він перебуває в обласній лікарні у Рівному після складної операції.

"Я вдячний всім, хто, так чи інакше, відреагував на мої проблеми. Вдячний лікарям і медичному персоналу хірургічного відділення... бережіть здоров'я, хворіти в сьогоднішніх умовах ой як дорого", - порадив він.

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Останній раз екс-мер з'явився в мережі 18 вересня. Він повідомив, що напередодні швидка допомога знову привезла його в лікарню — але тепер вже не в Рівному, а в Сколівську громаду, там довелося познайомитися з умовами в реанімації, але лікарям вдалося врятувати пацієнта.

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Федів був першим мером Рівного з моменту оголошення незалежності України. Він керував містом з травня 1990 року по вересень 1993 року.

Івана Федіва характеризують як патріота і активного прихильника української ідеї. Під його керівництвом Рівне стало першим містом в Україні яке прийняло рішення про непідтримку ДКНС.

"Щирі співчуття рідним.. Нехай з праведниками спочиває.Вічна і світла пам'ять", "Щирі співчуття великій родині та друзям. Світла та вічна пам’ять", "Щирі співчуття рідним і близьким... Світла пам'ять Світлій Людині", "Щирі співчуття родині. Царство небесне і вічна пам'ять", "Ми будемо завжди вдячні йому за синьо-жовтий прапор над міськрадою, за українські школи в Рівному, за те, що відкривав нам світ, за дружбу та підтримку", - пишуть в мережі.

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