Поліція звертається до громадян з проханням допомогти у пошуках дитини

11-річний Петро Фейфер хлопчик зникнути без вісті в Умані Черкаської області. Він пішов з дому і не повернувся, а батьки дитини звернулися в поліцію. Телефону при собі дитина не має.

Про це повідомили у прес-службі Нацполіції в Черкаській області.

Хлопчик вийшов з дому 18 вересня і досі не повернувся. Наступного дня рідні дитини звернулися до поліції. Наразі правоохоронці вживають необхідних заходів для розшуку зниклого.

Зріст хлопчика близько 140 см, у нього худорлява статура, волосся світло-русяве з проділом на бік і світлі очі. З особливих прикмет - шрам під нижньою губою і на вказівному пальці.

У день зникнення він був одягнений: кросівки, штани темно-синього кольору з двома яскравими смугами, кофта темно-синього кольору з написом англійською мовою.



Поліція звертається до громадян з проханням допомогти в пошуках дитини. У поліції просять усіх, кому відома будь-яка інформація про місцезнаходження хлопця, терміново повідомити по спецлінії на телефон "102".

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