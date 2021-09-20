В одному з торгових центрів Кривого Рогу стався неприємний інцидент
Агресивного чоловіка помітили ввечері 18 вересня в торгово-розважальному центрі "Терра". Він відразу привернув увагу оточуючих, так як поводився не дуже адекватно.
Деталі події повідомили в Telegram-каналі ВЕРЕЅНІТЪ.
В одному з магазинів йому не сподобалася консультація менеджера і він вирішив її перервати. Спочатку він почав кричати, що зараз відріже йому голову, а потім вихопив з наплічної сумки два Кухонні ножі і кинувся з ними на продавця.
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"Я вам зараз голови повідрізаю, і мені нічого не буде!"- вигукував чоловік і додав, що він АТО-шник і пацієнт лікарні.
Охорона магазину злякалася і швидко кудись зникла. Очевидці події викликали поліцію на місце і патрульні приїхали тільки через 20 хвилин.
Весь цей час неадеквата відволікав від відвідувачів в магазині і працівників випадковий перехожий. Пізніше з'ясувалося, що цей герой-офіцер у відставці.
Неадекватного чоловіка швидко затримали та опитали. Після цього чоловіка передали до найближчого відділу поліції.
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