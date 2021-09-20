В одному з торгових центрів Кривого Рогу стався неприємний інцидент

Агресивного чоловіка помітили ввечері 18 вересня в торгово-розважальному центрі "Терра". Він відразу привернув увагу оточуючих, так як поводився не дуже адекватно.

Деталі події повідомили в Telegram-каналі ВЕРЕЅНІТЪ.

В одному з магазинів йому не сподобалася консультація менеджера і він вирішив її перервати. Спочатку він почав кричати, що зараз відріже йому голову, а потім вихопив з наплічної сумки два Кухонні ножі і кинувся з ними на продавця.

"Я вам зараз голови повідрізаю, і мені нічого не буде!"- вигукував чоловік і додав, що він АТО-шник і пацієнт лікарні.

Охорона магазину злякалася і швидко кудись зникла. Очевидці події викликали поліцію на місце і патрульні приїхали тільки через 20 хвилин.

Весь цей час неадеквата відволікав від відвідувачів в магазині і працівників випадковий перехожий. Пізніше з'ясувалося, що цей герой-офіцер у відставці.

Неадекватного чоловіка швидко затримали та опитали. Після цього чоловіка передали до найближчого відділу поліції.

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