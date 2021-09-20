Відомий український спортсмен Дмитро Теременко розповів, чому відмовився від інтерв'ю російським журналістам
Як повідомляє Politeka.net, учасник української збірної з волейболу, відомий спортсмен Дмитро Теременко в інтерв'ю виданню "КП в Україні" розповів, чому відмовився спілкуватися з російськими журналістами. За словами гравця, представники російського телеканалу звернулися до нього під час чемпіонату Європи, коли він виступав у складі української збірної.
Волейболіст відмовився спілкуватися з російськими журналістами, зазначивши, що політика є завжди, навіть у питаннях, які стосуються спорту. Також Дмитро зазначив, що небезпечно давати будь-які коментарі росс-тв, оскільки вони потім всі слова перекрутять.
"Політика є завжди. Скрізь. Мені здається, що не скажи Зараз, на російському телебаченні слова подадуть в іншому соусі", - зазначив Теременко.
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Волейболіст також додав, що зараз гравці збірної України виступають безкоштовно, а перед Євро-2021 їм ніхто не обіцяв грошових бонусів.
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