Дієтолог Тамара Крамченікова назвала овоч, від якого слід відмовитися або зробити його вживання мінімальним.

Про це вона повідомила в instagram.

Тамара Крамченікова заявила, що улюблена багатьма картопля - найбільш нездорова. Експерт підкреслила, що в цьому овочі є надлишок шкідливого крохмалю. При цьому, в його складі низький вміст мінералів і вітамінів. Калорійність цього продукту досить висока.

За словами Тамари Крамченікової, картопля здатна виводити рідину з організму людини. Через це відбувається порушення у водному балансі. У свою чергу, такий стан здатне вплинути на рівень цукру. До складу картоплі входить крохмаль. Він розпадається на фруктозу і глюкозу – прості вуглеводи. Таким чином, у людини, які регулярно їсть картопля може з'явитися зайва вага.

Дієтолог додала, що в зелених бульбах картоплі може міститися небезпечний токсин соланін. Якщо людина отруїтися цим токсином, у нього можуть виникнути болі в животі, блювота, нудота, а в рідкісних випадках смерть. Експерти рекомендують вживати картоплю в холодному і відварному вигляді. При його приготуванні не слід використовувати жир. Якщо відварювати картоплю в шкірці, він повинен зберегти більше число вітамінів.

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