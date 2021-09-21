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В Україні збираються ввести кримінальне покарання за підробку Covid-сертифікатів або ПЛР-тестів

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі ICTV.

Голова МОЗ уточнив, що проект змін до Кримінального кодексу розглянуть на найближчому засіданні уряду. За його словами, підробка "ковідних" сертифікатів буде виділена в окрему кримінальну статтю.

Ляшко пригрозив, що МОЗ не підтримуватиме тих медпрацівників, які будуть замішані в підробці коронавірусних документів.

"Якщо хтось із медичних працівників буде задіяний у цій схемі, не сподівайтеся ні на яку підтримку з боку Міністерства охорони здоров'я", - чиновник був категоричний.

Ляшко додав, що подібне підриває кампанію з імунопрофілактики та боротьби з ковідом. Жорсткий контроль щодо недопущення розповсюдження підроблених сертифікатів проводитимуть Нацполіція та СБУ.

Нагадаємо, 13 вересня Кабмін прийняв рішення про зміну правил карантину. Відтепер українці отримуватимуть два Covid-сертифікати - жовтий і зелений. Вони будуть підтверджувати вакцинацію, наявність негативного ПЛР-тесту (діє 72 години) і одужання від коронавірусу. Жовтий - для тих, хто зробив перше щеплення, зелений - повністю вакцинувався.

За інформацією МОЗ, в даний час в Україні чотири регіони опинилися на межі оголошення "червоною зоною". Це Чернівецька, Волинська, Івано-Франківська та Тернопільська області. "Червоний" і "помаранчевий" рівні встановлюються комісією ТЕБ і НС.

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