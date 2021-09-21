Через два дні буде введений жовтий рівень

В Україні найбільша ймовірність переходу на червоний рівень карантину виникла в західних областях.

Про це повідомив глава МОЗ Віктор Ляшко, - передає ICTV.

"Якщо рішення буде прийнято, то через два дні на території країни буде введений жовтий рівень", - зазначив Ляшко.

За його словами, в нових умовах перед представниками бізнесу з'явиться можливість вибору, яким чином підтримувати роботу в умовах карантину. Ляшко навів у приклад власників кінотеатрів, які зможуть заповнювати зали на 50% або зобов'язати своїх співробітників пройти вакцинацію і тоді отримають право на заповнення глядачами 100% місць.

Глава МОЗ додав, що на комісію ТЕБ і НС питання про перехід країни в жовту зону винесуть 21 вересня. При цьому, він підкреслив, що на порозі червоної зони зараз знаходяться, згідно з офіційною статистикою, Тернопільська, Івано-Франківська, Волинська та Чернівецька області.

За словами міністра, до чинного Кримінального кодексу уряд планує внести зміни, які передбачать покарання за підробку коронавірусних сертифікатів. Ляшко підкреслив, що питання сертифікатів дуже важливе, особливо якщо Регіон перейде в червону зону епідемічної небезпеки. Там роботодавцю доведеться або зобов'язати до вакцинації всіх співробітників, або зупинити роботу свого бізнесу. Для людей, які принципово відмовляться проходити вакцинацію передбачений варіант з регулярною здачею ПЛР-тестів за свої гроші.

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