Сьогодні в Україні на карантині перебувають близько 60 шкіл з більш ніж 14 000

Школи в Україні можуть піти на карантин, незважаючи на вакцинацію вчителів у достатній кількості.

Таке попередження зробив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі передачі "Свобода слова на ICTV".

Якщо в одному класі захворіла дитина-то всі в ньому змушені будуть піти на карантин. Також "дистанційки" не уникнути в школах і в тих випадках, якщо половина КЛАСІВ пішла на самоізоляцію.

"Якщо є інфікована дитина-клас йде на самоізоляцію. Якщо більше 50% класів також пішли на самоізоляцію - ця школа йде на самоізоляцію. Навіть якщо будуть вакциновані педагоги. Таким чином ми стримаємо поширення, не зупиняючи в країні освітній процес", - пояснив Ляшко.

Варто відзначити, що за новими правилами карантину, в жовтій зоні заклади освіти можуть працювати, якщо 80% співробітників вакциновані від коронавірусу хоча б однією дозою. У червоній зоні 100% співробітників має бути вакциновані повністю.

Сьогодні на карантині знаходяться близько 60 шкіл з більш ніж 14 000.

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