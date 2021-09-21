Буде один потужний удар

Землю накриє сильною магнітною бурею червоного рівня

Така магнітна буря накриє Землю вже в кінці вересня. Вона здатна викликати збої в роботі техніки, а також впливати на самопочуття людей.

Politeka.net розповість, коли чекати "червоної" магнітної бурі і як від неї вберегтися.

У лабораторії рентгенівської астрономії Сонця прогнозують сильний удар 28 вересня. Незначні хвилювання можуть бути також 5 і 10 жовтня.

Від магнітних бурь страждають метеозалежні люди, літні, гіпотоніки, гіпертоніки, а також ті, хто має хронічні недуги, в першу чергу серцево-судинні.

Медики кажуть, що в дні магнітних бурь може розболітися голова навіть у людей, які вважають себе повністю здоровими. Виникає безпричинна втома, дратівливість і апатія.

Якщо у вас є проблеми зі здоров'ям, які посилюються при магнітній бурі, тримайте поруч необхідні ліки, а також номер телефону сімейного лікаря.

Більше гуляйте на свіжому повітрі і не перепрацьовуйте розумово і фізично. Утримайтеся від вживання алкогольних напоїв і уникайте важкої їжі.

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