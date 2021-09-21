Останнім часом хлопець проживав по вулиці Грінченка в Дніпрі
Волонтери розшукують неповнолітнього хлопця, який вийшов з лікарні і зник безвісти. Хлопчик зник у Дніпрі. Його шукають 10 днів.
Про це повідомляє у волонтерській групі"Пошук зниклих дітей".
Як стало відомо, 10 вересня близько 11:20 з дитячої лікарні №1 на Мануйлівському проспекті втік 15-річний Федір Побережник. Хлопчик сирота, тимчасово проживав по вулиці Грінченка. На зв'язок з близькими не виходить.
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На вигляд зниклому хлопчикові близько 13-14 років, його зріст — 162 сантиметри, худорлявої статури. Волосся темне, одна сторона голови поголена.
Якщо у вас є інформація про місцезнаходження Федора, просять повідомить за телефонами: "102" або 732-07-00, (098) 172-11-84.
Варто відзначити, що в Україні щорічно пропадають близько 14 тисяч дітей. Але, згідно з офіційною статистикою, в 97% випадків дітей знаходять в першу ж добу. У разі зникнення дитини потрібно терміново звертатися в поліцію.
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