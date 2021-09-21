Учениця ліцею у місті Новояворівськ Львівської області викликала скандал через відео в Тікток

Так, неповнолітня навчається в 9 класі. Перше відео вона зняла з вікна будівлі на вулиці Тараса Шевченка у своєму населеному пункті.

Відео опублікували в Telegram-каналі "Типовий Новояворівськ".

"Поки в країні йде війна, гинуть молоді хлопці, Молодь жартує. Дівчина неодноразово також була нагороджена Похвальними грамотами від місцевого управління. Патріотизм на рівні", - йдеться у підписі до відео.

Зокрема, дівчина зняла на камеру зграю собак, написавши: "Пішли воювати за Україну". Школярка після хвилі критики записала на камеру свої публічні вибачення. На відео вона назвала своє ім'я і заявила, що "ганьбить націю, батьків і себе".

"Мені, чесно, дуже соромно... Я не думала, що це так далеко зайде. Я не думала, що відео поширять в пабліку мого міста", - сказала дівчинка.

Також дівчина принесла щирі вибачення і заявила, що більше подібного не повторить.

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