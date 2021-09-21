Крім астрономічного явища, це ще й свято

Цей день називають "днем сили", наділеним особливою енергетикою

22 вересня о 22:20 настане день осіннього рівнодення. Наші предки вірили, що з цього дня осінь повноправно вступає в свої права. Цього року свято вважається унікальним, так як дата складається з семи двійок.

Politeka.net розповість, чим особлива "магічна" дата і що не можна робити.

У День осіннього рівнодення за старих часів слов'яни вшановували Сонце. Саме з цього дня починався місяць Радогощ або Таусень, присвячений язичницькому богу Велесу.

У цей день прибирали і прикрашали могили родичів, влаштовували бенкети і обов'язково милися лазні, вважаючи, що вода в цей період володіє особливою чудовою силою. Наділяє людей силою, а жінкам приносить дівочу красу.

Вважалося, що в День осіннього рівнодення захисними силами володіє горобина. Тому гілочки рослини укладали у віконні рами, щоб захистити житло від нечистих сил.

Гарною прикметою вважається приготування пирогів з капустою і ягодами і запечених яблук. Пиріг повинен бути круглим, з пісочного тіста. Начинка з м'яса і цибулі привертає кар'єрний ріст, з капусти – гроші, а з горобини або калини – любов.

Що не можна робити

У таку дату слід допомагати незаможним і слабким. Якщо в день осіннього рівнодення на столі буде мізерне частування, то і весь рік виявиться голодним.

Варто подумати і про прибирання в будинку. Не можна лягати спати з брудним посудом або підлогами! Інакше у когось з домочадців заведуться темні думки в голові.

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