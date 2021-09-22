Білорусь вперше при зборі врожаю почала імпортувати картоплю, а її найбільшим постачальником стала Україна.

Про це повідомляє EastFruit.

Такі підсумки аналітики отримали, підрахувавши обсяг поставок за сім минулих місяців нинішнього року. За цей час з України ввезли в Білорусь 15,5 тисяч тонн картоплі. Крім того, Білорусь імпортувала картоплю з Німеччини, Єгипту, Північної Македонії, Азербайджану та Росії. Експерти підкреслили, що це був перший в історії ввезення в країну зарубіжної картоплі, в період збору свого врожаю.

Експерти зійшлися на думці, що мають справу з незвичайним явищем, оскільки ціна в період збору врожаю зазвичай стає мінімальною. Білорусь довгий час була відома, як великий експортер картоплі. Експерти повідомили, що через високі ціни на картоплю, Білорусь стала змушена купувати її в інших країн, а не продавати.

У період 13-19 вересня ціна на картоплю в РБ досягла 0,3 доларів за кілограм. Це більш високий показник, ніж в інших державах регіону, за винятком Росії. Експерти відзначили, що нинішня ціна картоплі в Білорусі перевищує звичну для цієї пори року на 70%. В середині вересня зазвичай в оптовому продажі в Білорусі ціна на картоплю досягає 0,15 - 0,19 доларів.

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