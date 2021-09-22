В Узбекистані в одному з футбольних клубів два колишніх гравці попросили виплатити зарплату і стали жертвами побиття тренерів.

Про це повідомляє Podrobno.uz.

За даними джерела, постраждалих футболістів звуть Акром Ходжаєв і Сурхан жавохір Есонкулов. Їм затримали зарплату, і колишні гравці попросили виплатити їм обіцяні гроші, звернувшись до керівників клубу. В результаті їх сильно побили. Відзначимо, що вони виступали за футбольний клуб Сурхан.

Перед побиттям футболістам протягом чотирьох місяців обіцяли заплатити обіцяні гроші. Одного разу з колишніми гравцями зв'язалися представники клубу і повідомили, що вони можуть забрати зарплату. Ходжаєва, який приїхав першим, побили битою. Футболісту погрожували, що викинуть його у вікно.

Есонкулов прибув в офіс другим. Його серед іншого закрили в будівлі. Над гравцями познущалися самі наставники команди. Інші гравці також брали участь у побитті. Вони використовували для цього біти і стільці. Також деякі погрожували, що задушать футболістів. Після побиття гравців переодягнули і відпустили. Від закривавленого одягу позбулися. Футболістам заборонили звертатися в поліцію. Есонкулов розповів про подію правоохоронцям. У Клубі звинувачення футболіста спростували.

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