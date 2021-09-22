15-річній школярці за відео з українським прапором загрожує 3 роки в'язниці

Так, дівчина в Кам'янському, Дніпропетровська область, спалила сувенірний прапорець України.

"Навіщо ти це робиш, дурочка? Це прапор твоєї країни", - каже автор відео, на що дівчина відповіла "це не мій прапор".

Співробітники поліції з'ясували, що це 15-річна школярка.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею"наруга над державними символами".

Санкція даної статті передбачає позбавлення волі строком до трьох років.

Раніше підлітки влаштували акти вандалізму у дворі Київської багатоповерхівки.

У ніч на День Незалежності Підлітки викинули і спалили державний символ прямо у дворі багатоповерхівки в Дніпровському районі Києва.

Як відомо, за публічну наругу над прапором українське законодавство передбачає покарання у вигляді штрафів та арешту. Однак як бути з підлітками і чи будуть вони відповідати за скоєне - поки не уточнюється.

Нагадаємо, що влада Львова розмістила карту України з "відрізаним" Кримом і виправдалися за ляп.

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