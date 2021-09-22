15-річній школярці за відео з українським прапором загрожує 3 роки в'язниці
Так, дівчина в Кам'янському, Дніпропетровська область, спалила сувенірний прапорець України.
"Навіщо ти це робиш, дурочка? Це прапор твоєї країни", - каже автор відео, на що дівчина відповіла "це не мій прапор".
Співробітники поліції з'ясували, що це 15-річна школярка.
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Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею"наруга над державними символами".
Санкція даної статті передбачає позбавлення волі строком до трьох років.
Раніше підлітки влаштували акти вандалізму у дворі Київської багатоповерхівки.
У ніч на День Незалежності Підлітки викинули і спалили державний символ прямо у дворі багатоповерхівки в Дніпровському районі Києва.
Як відомо, за публічну наругу над прапором українське законодавство передбачає покарання у вигляді штрафів та арешту. Однак як бути з підлітками і чи будуть вони відповідати за скоєне - поки не уточнюється.
Нагадаємо, що влада Львова розмістила карту України з "відрізаним" Кримом і виправдалися за ляп.
Як повідомляла Politeka, величезний прапор і тисячі листівок запустили в окупований Крим, фото.
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