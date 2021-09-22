Чоловік більше десяти років хворів на емфізему легенів.

54-річний українець, який помер від геморагічного інсульту, зумів подарувати п'ятьом людям шанс на життя.

Про це повідомили в Facebook Клінічної лікарні швидкої допомоги Львова.

Завдяки тому, що рідні померлого дали свою згоду, лікарям вдалося вперше в нашій країні пересадити серце дитині, а також легені іншому чоловікові. Ним виявився лвьвовянин на ім'я Віктор 56 років.

Чоловік більше десяти років хворів на емфізему легенів. При цьому, протягом трьох останніх років житель Львова практично не міг покинути будинок, оскільки страждав кисневою залежністю. Якби пересадки не відбулося, Віктор помер би через кілька місяців. Здійснили пересадку українські лікарі. Їм допомагали польські фахівці, які вже встигли здійснити сотню таких медичних процедур.

Другим володарем органів померлого чоловіка став хлопчик Максим з Волині. Йому 13 років. У нього стався раптовий інсульт, тому дитині пересадили серце. Рідне серце хлопчика перестало справлятися з навантаженням організму. За словами лікарів, пересадку треба було робити негайно. Також від донора пересадили печінку 37-річної Марії та нирки Юрію та Віталію. Також у донора забрали рогівку ока, яку ще повинні пересадити майбутньому пацієнту.

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