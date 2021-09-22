Ентоні Джошуа напередодні бою з Олександром Усиком спробував налякати українця своїми найяскравішими нокаутами.
Ролик з їх добіркою британець опублікував в Instagram.
Серед іншого в ролику можна побачити нокаут, в який Ентоні Джошуа відправив Володимира Кличка. Це був останній бій у кар'єрі українського боксера. Також у добірці показано, як британець вирубав Олександра Повєткіна з Росії і Кубрата Пулєва з Болгарії. Підпис під відео говорить « "На добраніч". Це натяк на глибокий нокаут, в який британець планує відправити Олександра Усика.
Нагадаємо, що бій між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа призначений на 25 вересня. Зараз експерти віддають перевагу британцеві, але не виключають, що український боксер може зробити диво. При цьому, у британця залишається шанс на реванш у разі програшу. Такої можливості немає в українського боксера.
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Серед переваг Ентоні Джошуа зазвичай називають і рідний для нього Лондонський стадіон, на якому і пройде майбутнє протистояння. Вже в перший день глядачі викупили всі квитки на майбутнє протистояння. Місцева влада дозволила заповнити стадіон на 100%. Раніше стало відомо, що Олександр Усик вже вилетів до Лондона для участі в майбутньому поєдинку з британцем Ентоні Джошуа. Відео можна подивитися по посилання.
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