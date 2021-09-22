Зловмиснику після скоєного загрожує до 7 років позбавлення волі
На станції "Кловська" до правоохоронців звернулася жінка, яка повідомила, що невідомий чоловік поводився агресивно у вагоні.
Про це повідомили в прес-службі столичної поліції. Інцидент стався на Сирецько-Печерській лінії метрополітену.
Жінка розповіла, що пасажир нецензурно висловлювався, вдарив її в обличчя, при цьому удар був дуже сильний. А після скоєного розмахував пістолетом перед іншими пасажирами.
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За допомогою відеокамер, встановлених в метро, була встановлена особа чоловіка і маршрут ймовірного руху. Протягом доби його затримали на території одного з торгово-розважальних центрів Києва. Ним виявився громадянин іншої держави, 1989 року народження.
За фактом хуліганства із застосуванням зброї відкрито кримінальне провадження. Зловмиснику загрожує до 7 років позбавлення волі.
Варто відзначити, що кількість іноземців, які в'їхали на територію України, в минулому році склала 3 382 097 осіб. Якщо порівнювати з 2019 роком, коли країну відвідали 13 709 562 людини, стався спад в чотири рази.
Нагадаємо, у Києві консьєржку побили заради телефону і обігрівача.
Як повідомляла Politeka, у Києві на пенсіонера напали у власній квартирі, фото.
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