Чоловік явно був не в собі

Зловмиснику після скоєного загрожує до 7 років позбавлення волі

На станції "Кловська" до правоохоронців звернулася жінка, яка повідомила, що невідомий чоловік поводився агресивно у вагоні.

Про це повідомили в прес-службі столичної поліції. Інцидент стався на Сирецько-Печерській лінії метрополітену.

Жінка розповіла, що пасажир нецензурно висловлювався, вдарив її в обличчя, при цьому удар був дуже сильний. А після скоєного розмахував пістолетом перед іншими пасажирами.

За допомогою відеокамер, встановлених в метро, була встановлена особа чоловіка і маршрут ймовірного руху. Протягом доби його затримали на території одного з торгово-розважальних центрів Києва. Ним виявився громадянин іншої держави, 1989 року народження.

За фактом хуліганства із застосуванням зброї відкрито кримінальне провадження. Зловмиснику загрожує до 7 років позбавлення волі.

Варто відзначити, що кількість іноземців, які в'їхали на територію України, в минулому році склала 3 382 097 осіб. Якщо порівнювати з 2019 роком, коли країну відвідали 13 709 562 людини, стався спад в чотири рази.



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