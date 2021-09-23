Масло - один з найпопулярніших серед фальсифікаторів продуктів

Вершкове масло є продуктом, який чи не найчастіше підробляється недобросовісними виробниками. В Україні кожна п'ята пачка масла є підробкою.

Як говориться на сайті Держспоживслужби, за вісім місяців 2021 року вилучили 2,4 тонни фальсифікованого вершкового масла, ще 556 кг було призупинено в обігу.

Всього з початку року зафіксували 198 порушень, пов'язаних з обігом масла. Було проведено понад 2000 перевірок магазинів і громадського харчування на предмет виявлення фальсифікату. З відібраного 871 зразка продукції порушення, а саме виявлення жирів немолочного походження, зафіксували у 45 випадках.

Спираючись на ці висновки було прийнято рішення про тимчасове припинення виробництва 43 операторів ринку. На виробників оформлено 156 приписів про усунення невідповідностей.



Варто відзначити, що симптоми отруєння вершковим продуктом схожі на харчову інтоксикацію. Перші ознаки нездужання виникають через 3-4 години після вживання масла в їжу.

Найпершою ознакою харчового отруєння служить нудота, яка потім змінюється блювотою. Запаморочення, м'язова слабкість, підвищена температура тіла. При сильній інтоксикації хворого кидає в холодний піт.

Діарея. Найчастіше хворий з'їв бутерброд з маслом і відвідує туалет через кожні 20-40 хвилин. Тривалі проблеми зі стільцем загрожують пацієнтові дегідрацією організму. В деяких випадках він здатний привести до летального результату.

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