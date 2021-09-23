23 вересня фізичні-особи підприємці вийшли на мітинг під Верховну Раду
Під Верховною Радою на мітингу сталася бійка учасників протесту з поліцією. Правоохоронці затримали лідера Руху SaveФОП.
Про це повідомляє Телеграм-канал PavlovskyNEWS.
Акція SaveФОП почалася біля стін парламенту о дев'ятій ранку. Відомо, що учасники акції планували блокувати входи в будівлю парламенту. Але поліція витіснила мітингувальників від проїжджої частини вулиці Грушевського.
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Протестуючих фопівців поліція виносить подалі від Ради тримаючи за руки і ноги. Тим часом лідера протестів Доротича правоохоронці вже відпустили і він прямує до Ради.
ФОП зібралися на мітинг 23 вересня, оскільки сьогодні о 16.00 відбудеться позачергове засідання Верховної Ради.
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