23 вересня фізичні-особи підприємці вийшли на мітинг під Верховну Раду

Під Верховною Радою на мітингу сталася бійка учасників протесту з поліцією. Правоохоронці затримали лідера Руху SaveФОП.

Про це повідомляє Телеграм-канал PavlovskyNEWS.

Акція SaveФОП почалася біля стін парламенту о дев'ятій ранку. Відомо, що учасники акції планували блокувати входи в будівлю парламенту. Але поліція витіснила мітингувальників від проїжджої частини вулиці Грушевського.

Протестуючих фопівців поліція виносить подалі від Ради тримаючи за руки і ноги. Тим часом лідера протестів Доротича правоохоронці вже відпустили і він прямує до Ради.

ФОП зібралися на мітинг 23 вересня, оскільки сьогодні о 16.00 відбудеться позачергове засідання Верховної Ради.

На порядку денному нардепів розгляд низки законопроектів, що стосуються діяльності фізосіб-підприємців в Україні, зокрема питань оподаткування та фіскальної політики.

Напередодні голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія дав зрозуміти, що монобільшість не голосуватиме за скасування обов'язкового використання касових апаратів.



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