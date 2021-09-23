Вартість соняшникової олії в Україні станом на серпень виявилася на 35% вищою, ніж у середньому по Європі

В Україні ціни на соняшникову олію вищі, ніж у Польщі, Чорногорії та інших країнах Європи. Незважаючи на те, що країна вважається головним експортерам цієї продукції в світі, ціни вже доходять до рівня вартості найпростішого оливкового масла.

Про це йдеться в сюжеті "Факти ICTV".

Світова тенденція йде на спад ціни за даний продукт, але це не стосується України. І це при цьому, що Україна майже найбільший експортер цього продукту. Торік продали майже 7 мільйонів тонн. При цьому за рік воно подорожчало майже на 80%.

Найдешевше масло в магазині коштує 47 гривень, але це за 850 мл.є за 57 гривень один літр і найдорожче масло коштує 71 гривню за 900 мл. Цікаво, що в Польщі соняшникова олія коштує набагато дешевше. Там літр в середньому коштує 6 злотих (приблизно 43 гривні). В Іспанії вартість продукту становить 1,44 євро (45,26 грн).

Більш того, у великих онлайн магазинах літр найпростішого оливкового масла можна купити за 99-97 грн. При цьому ціни на соняшникову нерафіновану олію доходять до 85 грн за 900 мл (або 94 грн за літр).

Нагадаємо, ціни на молочку в Україні різко зросли, деталі.

Як Politeka писала, що українські фермери віддають кавуни по 50 копійок.

Також Politeka розповідала, що ціни на популярні продукти досягли немислимих вершин.