На Буковині в горах випав перший в цьому році сніг, у мандрівників з'явилася можливість насолодитися унікальними видами.
Знімки опублікувала Міка Слусаряк у Facebook.
«У горах сніг, в наших горах вже ранні сніги. Краса зачаровує", - написала Міка Слусаряк.
Відомо, що наприкінці вересня сніг встиг покрити не лише високогір'я Карпат, а й Чернівецьку область, покривши її гірські райони. Перший сніг випав на гору Томнатик. Вона розташована у Вижницькому районі, на території хребта Томнатикул. На фотографіях, створених Мікою Слусаряк можна бачити сніг, що вкрив Буковину в її гірських районах. У коментарях підписники автора знімків зійшлися на думці, що раді опадам, хоча до регулярних снігів поки не готові.
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Зараз у Вижницькому районі повітря прогрілося до восьми градусів тепла. Про це свідчать дані синоптиків. Відповідно до прогнозу, українців 2021 року чекає морозна зима. У наступні кілька років в цю пору року також обіцяють особливо холодну температуру. Крім того, в період з 2021 по 2022 рік, синоптики очікують різкої зміни погодних умов між відлигою і сильними заморозками. Фахівці відзначають, що хоча в світі спостерігається глобальне потепління, в нашій країні зими продовжать залишатися особливо холодними.
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