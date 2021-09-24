Британський боксер Ентоні Джошуа напередодні поєдинку з Олександром Усиком зізнався, що йому подобаються українці.

Про це він передав на прес-конференції, яку організували представники проекту Matchroom Boxing.

"Володимир Кличко-феноменальний чемпіон, я дуже поважаю його за те, що він запросив мене в свій тренувальний табір», - сказав Джошуа.

Британський боксер також зізнався, що йому неймовірно подобається тренер і батько легковажного Василя Ломаченка, якого звуть Анатолій. Джошуа назвав його феноменальною людиною. За словами британця, Анатолій володіє колосальним досвідом, хоча зазвичай залишається поза об'єктивами камер. Боксер додав, що ця людина дуже любить бокс.

Нагадаємо, що поєдинок Усик – Джошуа призначений на 25 вересня. Пройде він у британській столиці. Ареною для поєдинку виступить стадіон клубу Тоттенхем.

Раніше ми повідомляли про те, як Олександр Усик провів свою частину прес-конференції. Він говорив виключно українською мовою. Наш земляк підкреслив, що майбутній бій для нього довгоочікуваний, а також повідомив про своє хороше самопочуття. Олександр Усик повідомив, що майбутнє бій обов'язково стане історичним. У цьому поєдинку українцю доведеться поборотися відразу за кілька важливих титулів, щоб стати чемпіоном.

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