Ексзаступник генерального прокурора України Микола Голомша в ефірі програми “А як насправді” з Мирославою Бобровською розповів, які є докази того, що українського політичного діяча В'ячеслава Чорновола вбили.

Микола Голомша зазначив, що він з 2014 року каже про те, що смерть В'ячеслава Чорновола не була випадковою.

“Коли мені доручили організацію нагляду і розслідування кримінальної справи про загибель В’ячеслава Чорновола, ми почали вивчати протокол огляду місця події, матеріали. І слідчі виявили підробку документів. Вирізку фрагментів із відеозапису, які стосувались подушок безпеки, механізмів різних, і так далі. Це було у 2007-2008 роках”, - сказав Голомша.

За його словами, під час перевірки матеріалів слідчі “розкололи” судмедексперта.

“Який сказав, що він не складав висновок, а підписав такий, який був даний йому для підпису. Тобто, це була, на наш погляд, некоректна поведінка людей, які формували судово-медичний висновок… У справі працював фізикотехнік, який досліджував матеріали і череп покійного В’ячеслава Чорновола і водія Павлова. І він встановив, що в потиличній ділянці мались чотири лінійних ушкодження, які були нанесені тупим предметом”, - додав Микола Голомша.

Він зазначив, що, за словами фізикотехніка, при ударі головою в ДТП людина отримує фронтальні удари і одночасно, а у Чорновола удари були нанесені послідовно.

“Були відповідні павутиння і тріщини, які утворилися від удару, потім переплетіння другого удару, третього і четвертого послідовно. Тобто, він показав це шляхом обґрунтування, що при одномоментному це одне павутиння, а при послідовному воно переламується в таких то моментах. І він сказав, що це, ймовірно, був кастет. Так само були ушкодження на лобній частині голови потерпілого Павлова”, - підкреслив Голомша.

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