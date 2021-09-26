Погода в Україні нарешті налагодиться після нетривалого похолодання

Як пише Politeka.net, вже в неділю дощі практично покинуть територію України. Опади очікуються тільки в Донецькій, Луганській та Харківській областях. В інших регіонах буде сухо. Температура різко підніметься, а в деяких регіонах і зовсім досягне комфортних 23 градусів.

Найтепліше буде на Півдні. Там температура підскочить до 21-23 градусів, що дасть можливість українцям насолодитися відпочинком біля моря. Сильно потеплішає в західних областях. Там буде 18-22 градуси. Погода буде сонячною і теплою – прекрасний час для недільних прогулянок.

У Центрі буде трохи холодніше. Очікується в середньому 15-20 градусів. Прохолодніше всього буде в Києві. Там температура триматиметься в районі 15-17 градусів.

На сході температура буде різною залежно від області. У крайніх східних областях буде 16-19 градусів, а ближче до Центру стовпчики термометра прогріються до 18-21 градуса.

Зазначимо, що вже з понеділка по всій території України знову опуститься температура.

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