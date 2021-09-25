Жовтень прийде в Україну з холодами і опадами

В жовтні може виявитися холодніше, ніж листопаді і грудні, прогнозують народний синоптик Леонід Горбань і завідувач відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова, передає ТСН.

Очікується, що Жовтень буде холодним з великою кількістю опадів і заморозками.

Згідно з детальним прогнозом народного синоптика Леоніда Горбаня, з 1 по 4 жовтня в Україні буде холодно і похмуро. 5-6 і 8-10 числа пройдуть дощі, а з 11 до 19 опадів не передбачається, але небо також буде хмарним, а температура низькою.

Ще сильніше похолодає 14 жовтня, очікується заморозок. 20, 22, 23 і 26 числа можуть пройти дощі, після цього опадів до листопада не буде, однак і потепління чекати не варто.

Зазначимо, Вазіра Мартазінова раніше підтвердила, що клімат в Україні зміниться, сезони змістилися. Тому в жовтні вже кілька років фіксують "процеси передзим'я".

Нагадаємо, українців попередили про масштабні потопи, заяву рятувальників.

Як повідомляла Politeka, синоптики обіцяють повернення тепла в Україну, названі дати.

Також Politeka писала, що сніг і сильний вітер атакує українців: рятувальники показали відео безумства погоди.