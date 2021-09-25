Октябрь придет в Украину с холодами и осадками

Погода в октябре может оказаться холоднее, чем ноябре и декабре, прогнозируют народный синоптик Леонид Горбань и заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова, передает ТСН.

Ожидается, что октябрь буде холодным с большим количеством осадков и заморозками.

Согласно детальному прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, с 1 по 4 октября в Украине будет холодно и пасмурно. 5-6 и 8-10 числа пройдут дожди, а с 11 до 19 осадков не предвидится, но небо также будет облачным, а температура низкой.

Еще сильнее похолодает 14 октября, ожидается заморозок. 20, 22, 23 и 26 числа могут пройти дожди, после этого осадков до ноября не будет, однако и потепления ждать не стоит.

Отметим, Вазира Мартазинова ранее подтвердила, что климат в Украине изменится, сезоны сместились. Поэтому в октябре уже несколько лет фиксируют "процессы предзимья".

Напомним, украинцев предупредили о масштабных потопах, заявление спасателей.

Как сообщала Politeka, синоптики обещают возвращение тепла в Украину, названы даты.

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