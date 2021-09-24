В Карпатах резко ухудшилась погода, на горы обрушился сильный дождь и ветер.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

По данным источника, ухудшение погоды сначала зафиксировали на горе Поп-Иван Черногорский. В этом районе проходит востребованный туристический маршрут, поэтому специалисты решили заснять отдельное видео, чтобы показать людям, что сейчас там творит непогода.

Эксперты сообщили, что сейчас температура на вершине горы достигла отметки в ноль градусов. Там разыгрался юго-западный ветер, порывы которого достигают скорости в 30 метров в секунду, а средняя скорость находится в пределах от 20 до 24 метров в секунду.

При этом небо над горой закрывают облака. Видимость в этом районе ограничена и достигает только семидесяти метров.

Представители спасательного поста попросили туристов, которые планируют совершить восхождение на гору, воздержаться от этого. Людей спасатели просят отслеживать все изменения в погоде. Отметим, что на эту гору любят взбираться не только украинские, но и иностранные туристы. По словам туристов именно находясь на этой горе можно в полной мере оценить неповторимый вид Черногорского хребта. Каменная обсерватория, расположенная на вершине этой горы - самая высокогорная в нашей стране.

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