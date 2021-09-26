Погода в Украине наконец-то наладится после непродолжительного похолодания
Как пишет Politeka.net, уже в воскресенье дожди практически покинут территорию Украины. Осадки ожидаются только в Донецкой, Луганской и Харьковской областях. В остальных регионах будет сухо. Температура резко поднимется, а в некоторых регионах и вовсе достигнет комфортных 23 градусов.
Теплее всего будет на Юге. Там температура подскочит до 21-23 градусов, что даст возможность украинцам насладиться отдыхом возле моря. Сильно потеплеет в западных областях. Там будет 18-22 градуса. Погода будет солнечной и теплой – прекрасное время для воскресных прогулок.
В Центре будет немного холоднее. Ожидается в среднем 15-20 градусов. Прохладнее всего будет в Киеве. Там температура будет держаться в районе 15-17 градусов.
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На Востоке температура будет разной в зависимости от области. В крайних восточных областях будет 16-19 градусов, а ближе к Центру столбики термометра прогреются до 18-21 градуса.
Отметим, что уже с понедельника по всей территории Украины снова опустится температура.
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