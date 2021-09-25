В Україні вже цими вихідними температура поповзе вгору, проте опади затьмарять людям суботу в багатьох областях

Осінні холоди почнуть відступати вже в суботу, 25 вересня, повідомляють синоптики Укргідрометцентру. Разом з ними Україну почнуть залишати і опади, проте поки це стосується тільки західних і частково південних областей. У свою чергу, в центрі, на півночі, сході, а також в Миколаївській та Одеській областях в суботу очікуються короткочасні дощі.

Синоптики також попередили про те, що погоду зіпсує сильний вітер зі штормовими поривами.

У північних областях вночі термометри покажуть від + 7 до +9 градусів, а вдень – від +12 до + 14.

На заході нічні температури коливатимуться від + 7 до +10 градусів, а денні – від +16 до + 20.

У центральних областях вночі температура опуститься до + 7...+10 градусів, а вдень повітря прогріється до +12 ... +16 градусів.

На сході вночі очікується від + 7 до +9 градусів, а вдень – від +12 до + 17.

У південних областях нічні температури коливатимуться від + 8 до +12 градусів, а денні – від +15 до + 21.

Нагадаємо, українців попередили про масштабні потопи, заяву рятувальників.

Як повідомляла Politeka, синоптики обіцяють повернення тепла в Україну, названі дати.

Також Politeka писала, що дощі заллють Україну, негода і похолодання атакують всі області.