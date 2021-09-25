В Украине уже в эти выходные температура поползет вверх, однако осадки омрачат людям субботу во многих областях

Осенние холода начнут отступать уже в субботу, 25 сентября, сообщают синоптики Укргидрометцентра. Вместе с ними Украину начнут покидать и осадки, однако пока это касается только западных и частично южных областей. В свою очередь, в центре, на севере, востоке, а также в Николаевской и Одесской областях в субботу ожидаются кратковременные дожди.

Синоптики также предупредили о том, что погоду испортит сильный ветер со штормовыми порывами.

В северных областях ночью термометры покажут от +7 до +9 градусов, а днем – от +12 до +14.

На западе ночные температуры будут колебаться от +7 до +10 градусов, а дневные – от +16 до +20.

В центральных областях ночью температура опустится до +7…+10 градусов, а днем воздух прогреется до +12…+16 градусов.

На востоке ночью ожидается от +7 до +9 градусов, а днем – от +12 до +17.

В южных областях ночные температуры будут колебаться от +8 до +12 градусов, а дневные – от +15 до +21.

Напомним, украинцев предупредили о масштабных потопах, заявление спасателей.

Как сообщала Politeka, синоптики обещают возвращение тепла в Украину, названы даты.

Также Politeka писала, что дожди зальют Украину, непогода и похолодание атакуют все области.