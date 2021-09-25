В Украине уже в эти выходные температура поползет вверх, однако осадки омрачат людям субботу во многих областях
Осенние холода начнут отступать уже в субботу, 25 сентября, сообщают синоптики Укргидрометцентра. Вместе с ними Украину начнут покидать и осадки, однако пока это касается только западных и частично южных областей. В свою очередь, в центре, на севере, востоке, а также в Николаевской и Одесской областях в субботу ожидаются кратковременные дожди.
Синоптики также предупредили о том, что погоду испортит сильный ветер со штормовыми порывами.
В северных областях ночью термометры покажут от +7 до +9 градусов, а днем – от +12 до +14.
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На западе ночные температуры будут колебаться от +7 до +10 градусов, а дневные – от +16 до +20.
В центральных областях ночью температура опустится до +7…+10 градусов, а днем воздух прогреется до +12…+16 градусов.
На востоке ночью ожидается от +7 до +9 градусов, а днем – от +12 до +17.
В южных областях ночные температуры будут колебаться от +8 до +12 градусов, а дневные – от +15 до +21.
Напомним, украинцев предупредили о масштабных потопах, заявление спасателей.
Как сообщала Politeka, синоптики обещают возвращение тепла в Украину, названы даты.
Также Politeka писала, что дожди зальют Украину, непогода и похолодание атакуют все области.