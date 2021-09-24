Погода в Украине окончательно испортится, а осень полностью вступит в свои права
Как передает Politeka.net, в Укргидрометцентре расстроили украинцев новым прогнозом. Согласно данным синоптиков, в пятницу, накануне выходных, по всей Украине пройдут дожди. Осадки ожидаются во всех областях, как и стремительное падение температуры.
Холоднее всего будет в Харьковской и Сумской областях. Там похолодает до 8-9 градусов. В восточных регионах, тем временем, температура будет 12-15 градусов.
Немного теплее будет на Юге. Днем столбики термометра будут показывать 14-18 градусов. А вот в центральных и западных областях будет значительно холоднее. В Центре температура опустится до 11-13 градусов. Также похолодает и на Западе за исключением Закарпатской области. Там будет теплее – 15-17 градусов.
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Отметим, что уже в субботу с западных областей придет потепление. Дожди там закончатся, а температура поднимется. В воскресенье потепление продвинется на центральные и часть восточных областей.
Добавим, что до холодов в Украине еще ожидается бабье лето. При этом по прогнозам синоптиков, уже в октябре в Украине выпадет первый снег.
Практически весь октябрь будет сухим и только к концу месяца Украину снова зальет дождями. Также, ближе к ноябрю, на страну обрушатся морозы и снег.
Напомним, что погода в южных регионах сильно испортится: когда ждать.
Как сообщала Politeka, мощный ветер ворвется в Украину: спасатели объявили предупреждение.
Также Politeka писала, что непогода обрушится на Украину: стихия испортит все планы.