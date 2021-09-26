Люди розповіли, що відчули

Поїзд з пасажирами зійшов з рейок в США. В результаті масштабної НП є жертви і десятки поранених

Трагедія сталася вдень 25 вересня недалеко від Джопліна, штат Монтана, повідомляє видання NYTimes.

Як стало відомо, вісім вагонів поїзда Empire Builder зі 141 пасажиром і 16 членами екіпажу зійшли з рейок.

В результаті НП загинули три людини і ще більше 50 отримали поранення. Залізнична служба оперативно організувала евакуацію постраждалих з місця події. Також на місце прибули рятувальники з шести найближчих округів і медичні вертольоти.

"Всі, хто живі, були визволені з місця аварії", - повідомила координатор служб екстреної допомоги.

Людей з місця аварії доставляли в два різних місця для оперативного підрахунку. Після огляду медиками пасажирів розселяли в готелі.

За словами пасажирів поїзда, в перші миті аварії їх відчуття були схожі на турбулентність в літаку.

Варто відзначити, що це не перша подібна аварія з поїздом в США за останній час.

Нагадаємо, поїзд протаранив фуру на Одеській залізниці, з'явилися подробиці.

Як повідомляла Politeka, з колії зійшло відразу чотири вагони поїзда "Укрзалізниці", інші рейси затримуються.

Також Politeka писала, що на трасі Київ-Харків перекинулася вантажівка, подробиці аварії.