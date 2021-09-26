Поїзд з пасажирами зійшов з рейок в США. В результаті масштабної НП є жертви і десятки поранених
Трагедія сталася вдень 25 вересня недалеко від Джопліна, штат Монтана, повідомляє видання NYTimes.
Як стало відомо, вісім вагонів поїзда Empire Builder зі 141 пасажиром і 16 членами екіпажу зійшли з рейок.
В результаті НП загинули три людини і ще більше 50 отримали поранення. Залізнична служба оперативно організувала евакуацію постраждалих з місця події. Також на місце прибули рятувальники з шести найближчих округів і медичні вертольоти.
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"Всі, хто живі, були визволені з місця аварії", - повідомила координатор служб екстреної допомоги.
Людей з місця аварії доставляли в два різних місця для оперативного підрахунку. Після огляду медиками пасажирів розселяли в готелі.
За словами пасажирів поїзда, в перші миті аварії їх відчуття були схожі на турбулентність в літаку.
Варто відзначити, що це не перша подібна аварія з поїздом в США за останній час.
Нагадаємо, поїзд протаранив фуру на Одеській залізниці, з'явилися подробиці.
Як повідомляла Politeka, з колії зійшло відразу чотири вагони поїзда "Укрзалізниці", інші рейси затримуються.
Також Politeka писала, що на трасі Київ-Харків перекинулася вантажівка, подробиці аварії.