Ціна на виноград в Україні впала до мінімальних меж, тому деякі виробники припустили, що вигідніше було б знищувати урожай на полях.

Про це повідомляє «Обозреватель».

За даними джерела, в середньому оптом кілограм винограду можна придбати за 24.98 грн. Рік тому цей показник був в два рази вище нинішнього. Якщо говорити про чорні сорти винограду, то їх в оптовій торгівлі продають трохи дорожче. За кілограм доведеться віддати в середньому 27,37 грн.

Оптовики готові до більш суттєвих витрат, проте навіть незначне підвищення цін не дозволить людям, які займаються вирощуванням винограду, покрити витрати і піти від майбутніх колосальних збитків.

У 2021 році виникли складнощі з урожаєм винограду. Вони викликані сухою погодою, яка тривала протягом двох минулих років. При цьому, якість доступного сьогодні винограду не можна вважати дуже високою. Попит на виноград сильно знизився через епідемію коронавірусу. У нових умовах, велика частина українців вважає за краще витрачати гроші тільки на необхідні продукти, до яких виноград не відноситься. Сорт Кіш-миш став найбільш затребуваним серед українців. У магазинах АТБ за кілограм рожевого винограду доведеться заплатити 41,95 грн.

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