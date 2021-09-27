Віруючі рекомендують використовувати від псування сильну молитву, яка може виявитися ефективною навіть в особливо складному становищі.

"Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, захисти мене святими твоїми Ангелами і молитвами Всепречистої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії. Силою Чесного і Животворящого Хреста, Святого Архістратига Божого Михаїла та інших Небесних сил безтілесних, святого Апостола І ЄВАНГЕЛІСТА ІОАННА Богослова, священномученика Кипріана і мучениці Іустинії, Великомученика і цілителя Пантелеімона, Великомученика Георгія Побідоносця, Великомучениці Варвари, мученика Іоанна Воїна, Воніфанія, Трифона, святителя Миколая, архієпископа Мир Лікійських чудотворця, святителя Лева єпископа Катанського, Святителя Йосафа Бєлгородського, святителя Митрофана Воронезького. Хто думав або робив-поверни їх зло назад в пекло, Бо Твоє є Царство і Сила і Слава Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь"»

Відзначимо, що церква не визнає існування псування і пристріту. Однак ряд віруючих сходиться на думці, що молитва може допомогти від фобій, несподіваних перешкод в житті, суїцидальних думок, апатії, депресії.

Молитва, на думку віруючих, може допомогти і при різних сімейних проблемах. Найбільш сильним віруючі вважають звернення до Сина Божого.