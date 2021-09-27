Кілька років тому від рук невідомого загинув відомий актор Андрій Панін, а подробиці трагедії продовжують розкриватися і зараз
У 2013 році актора серіалу "Бригада" Андрія Паніна виявив мертвим його друг Геннадій Русин. Експерти знайшли на тілі артиста численні гематоми. Причиною смерті стала черепно-мозкова травма.
В програмі "Нові російські сенсації" поговорили з близькими загиблого. Зокрема, Русин розповів, що вдома в актора знайшли горілку, але він любив вино і пиво. До того ж невідомий переніс телевізор в інше місце.
Камери спостереження не відобразили, щоб в квартиру Паніна заходили сторонні. На думку друга загиблого, невідомі могли проникнути у квартиру Андрія Паніна по пожежній драбині.
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Геннадій Русин провів власне розслідування, яке привело його в Україну, де незадовго до загибелі актор знімався у фільмі. За сюжетом картини, в героя Паніна вливають горілку і вбивають.
Останній дзвоник, який зробив актор перед смертю був саме український режисер.
Русин припускає, що до смерті його друга причетні сумнівні люди, які водили Паніна в одеський клуб "Ібіца". Злочин було скоєно через великий борг. Можливо, Паніна хотіли налякати, але не розрахували сили.
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