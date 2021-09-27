В Одесі одна з мам поскаржилася на примусові витрати в дитячому садку, серед яких збір грошей день народження вихователя, на канцелярію, а також благодійний внесок.

Повідомлення про це з'явилося в Facebook «Чорний список Одеса».

"Вже опускаються руки від постійних поборів. І це навіть не кінець вересня, у нас зйомна квартира, і я просто не розумію, де і як далі брати гроші», — розповіла мама.

За її словами, вона боїться не здати в садок всі необхідні там під різними приводами гроші, так як вихователі перестануть піклуватися про її дитину. Мама вперше повела свою дитину в сад у вересні нинішнього року. При цьому, щоб малюка зарахували до закладу, їй довелося заплатити великі гроші. 2 тис.грн. з неї взяли в якості благодійного внеску, до оплати якого батьків в садку примушують.

На канцелярію довелося віддати ще 300 грн. Обов'язковою стала і оплата дня народження вихователя. На це знадобилося ще 200 грн. Жінка розповіла, що в саду є й інші витрати, до яких примушують батьків. У коментарях батьки, малюки яких ходять в інші дитячі садки, розповіли, що там відбуваються подібні фінансові дивацтва. Вони зазначили, що також нерідко збирають на дах, посуд, постільну білизну, шафки та рушники.

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