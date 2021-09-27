На Майдані Незалежності в Києві побили вуличного музиканта, який відомий, як Денчик Опара.

Інформація про це з'явилася в Telegram-каналі під назвою «ХС / Харків».

За даними свідків, музиканта вдарили кілька разів, а сам він приїхав з Харкова. Коли хлопця виявили, він знаходився на землі. Після побиття Виконавець впав і втратив свідомість.

Навколо побитого музиканта зібралися люди. Один з випадкових свідків викликав машину швидкої допомоги. На знятому свідками відео можна побачити, як хлопця підняли на ноги, коли він прийшов до тями. Хто саме побив музиканта, поки з'ясувати не вдалося.

Раніше ми повідомляли, що цього ж вуличного музиканта вже били в центрі Києва. Тоді причиною стало те, що він виконує свої версії треків репера Моргенштерна. Місцеві активісти побили музиканта і зажадали, щоб він припинив виконувати композиції забороненого в Україні російського репера. Справжнє ім'я Харківського виконавця Денис. Після побиття чоловікові пригрозили, що, якщо він повторить виконання пісень опального росіянина, йому відріжуть один з пальців на нозі. Раніше Денчик прославився тим, що займався збором грошей на зуби, виконуючи пісні на Холодній горі біля метро в Харкові.

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