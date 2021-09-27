Інформація про дівчинку важлива для її близьких

Волонтери та поліція розшукує неповнолітню дівчину

Кудринецька Тетяна Володимирівна 2004 року народження перестала виходити на зв'язок зі своїми рідними і близькими. Вона зникла кілька днів тому в Миколаївській області.

Про це повідомили у поліції області.

Відомо, що 17-річна дівчина 26 вересня ввечері пішла з дому в селі Гамово Миколаївського району і не повернулася. За наявною інформацією, зараз може перебувати в Одесі.

Тетяна невисокого зросту - близько 160 см, худорлявої статури, її очі світлі, волосся довге темне. Крім того, у дівчини є особлива прикмета, яка відрізняє її від інших - на її лівій щоці родима пляма червоного кольору. У день зникнення була одягнена у сіру кофту з капюшоном і чорні штани.

Правоохоронці звертаються до громадян, які можуть допомогти встановити місцезнаходження дівчини або надати іншу корисну інформацію.

Для цього потрібно звернутися до відділення поліції № 5 Миколаївського районного управління ГУНП в Миколаївській області (Миколаївське РВП) за адресою: м. Миколаїв, вул. Очаківська, 164, або за телефонами (0512) 53-13-41, 53-13-98, 48-05-02, 102.

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