Подія трапилася на виставці в Ліоні

У президента Франції Еммануеля Макрона кинули предмет, схожий на яйце. Це сталося, коли глава Франції перебував на виставці Eurexpo.

Про це повідомляє Lyon Mag.

Actuellement en déplacement à Lyon, Emmanuel Macron a été victime d'un jet d'oeuf. Le jeune homme a été interpellé par le service d'ordre. (Lyon Mag) pic.twitter.com/PWCOvnP22B — Nassim (@nassimkyy) September 27, 2021

На відео, яке з'явилося в соціальних мережах, відображено, як Макрон підходить в оточенні натовпу і охорони до журналістів і в цей момент йому в обличчя прилітає якийсь предмет і відскакує. У натовпі було чути, як хтось кричить: "Хай живе революція". Макрон здригнувся, а охорона почала метушитися і закривати його своїми тілами.

Як повідомляє видання Lyon Mag, пізніше служба правопорядку затримала чоловіка, який кинув предмет у президента.

Варто відзначити, що напад на Макрона відбувається не в перший раз. Так, на початку червня Макрон приїхав до Департаменту Дром, де захотів поспілкуватися з місцевими жителями. Він підійшов до огорож і отримав ляпас від чоловіка, який стояв за парканом.

Охоронці його скрутили і передали поліції. Правопорушника, який вдарив главу французької держави, через кілька днів відправили за грати на чотири місяці. Тоді Макрон закликав не приділяти уваги агресивним людям, які піаряться за допомогою подібних витівок.