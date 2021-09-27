Сергій Панасенко, півзахисник рівненської команди» Верес " прославився в мережі завдяки унікальному виконанню гімну України.
Відео на якому зображений футболіст і його незвичайний спів опублікували в Instagram veres.club.
Півзахисник виконав гімн в рамках Прем'єр-ліги чемпіонату України, в дев'ятому його турі. Хавбек продемонстрував на що здатний, під час матчу з «Шахтарем». 29-річний гравець перед стартом матчу співав настільки голосно, що нерідко йому вдавалося перекричати всіх уболівальників, які зібралися в цей день на трибунах стадіону.
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Виконання футболіста потрапило на відео. Менше доби знадобилося, щоб в мережі його подивилися понад 20 тис.осіб. Ролик почали активно обговорювати користувачі соцмереж. Велика частина вболівальників з натхненням зазначила, що це приклад того, як насправді потрібно виконувати гімн України. Сергій Панасенко дав коментар Meta-raiting.com.ua, в якому розповів, що призвело до такого успіху.
"Я завжди намагаюся виконувати гімн від душі і прошу серйозно ставитися до цього і своїх одноклубників по «Вересу», - сказав Панасенко.
Він зізнався, що не ходить в караоке і вокальні здібності його обмежуються виключно виконанням гімну. Відзначимо, що матч дев'ятого туру прем'єр-ліги Шахтар-Верес закінчився в результатом 4-1.
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