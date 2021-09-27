В Україні найближчим часом тепло повернеться вдень, але ночі стануть особливо холодними.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в Facebook.

"Осінь підходить до вершини, коли явно не жарко; немає депресивних голих дощів, багато сонця. Гарний час», - зазначила Діденко.

За її словами, зміни в погоді викличе антициклон Liobа. Синоптик прогнозує малохмарну погоду в найближчі дні. Діденко повідомила, що українців чекають холодні ночі, дні з помірним теплом і денним сонцем, а також ранкові тумани.

28 вересня сонячна погода очікується на території більшості областей нашої країни. У Закарпатській, Чернівецькій, Івано-Франківській, Сумській, Харківській та Полтавській областях пройдуть незначні дощі. Протягом дня відбудеться поступове потепління до десяти градусів, на частині регіонів воно досягне шістнадцяти градусів. Малохмарна погода збережеться протягом усього дня в столиці нашої країни. Там буде помірне тепло і повинно обійтися без дощів.

Раніше від синоптиків надійшла інформація, що з 27 вересня до 3 жовтня в нашій країні погоду визначатиме антициклон. Протягом зазначеного тижня осадкою експерти не очікують, винятком може стати тільки Північно-східна частина.

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