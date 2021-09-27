В Україні найближчим часом тепло повернеться вдень, але ночі стануть особливо холодними.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в Facebook.
"Осінь підходить до вершини, коли явно не жарко; немає депресивних голих дощів, багато сонця. Гарний час», - зазначила Діденко.
За її словами, зміни в погоді викличе антициклон Liobа. Синоптик прогнозує малохмарну погоду в найближчі дні. Діденко повідомила, що українців чекають холодні ночі, дні з помірним теплом і денним сонцем, а також ранкові тумани.
Ангеліна Вовк, яка образила Ротару, розповів про підлий вчинок Пугачової: "Ніхто не вибачився"
НП на зйомках "Співають всі", Остапчук теж постраждав: "Зачепив рукою декорацію і..."
Скандал вибухнув через трансляцію бою Усик - Джошуа в Україні: "За що ми платили гроші?"
13-річна дочка Кошового в недитячому образі прийшла на "Вечірній квартал": несподівані фото
Дружина продюсера "Квартал 95" звернулася з вимогою до українців: "Пообіцяйте, що..."
28 вересня сонячна погода очікується на території більшості областей нашої країни. У Закарпатській, Чернівецькій, Івано-Франківській, Сумській, Харківській та Полтавській областях пройдуть незначні дощі. Протягом дня відбудеться поступове потепління до десяти градусів, на частині регіонів воно досягне шістнадцяти градусів. Малохмарна погода збережеться протягом усього дня в столиці нашої країни. Там буде помірне тепло і повинно обійтися без дощів.
Раніше від синоптиків надійшла інформація, що з 27 вересня до 3 жовтня в нашій країні погоду визначатиме антициклон. Протягом зазначеного тижня осадкою експерти не очікують, винятком може стати тільки Північно-східна частина.
Нагадаємо, що бабине літо зі спекою до +25: синоптики порадували прогнозом
Ще Politeka писала, що синоптики повідомили, коли чекати пік похолодання
Також Politeka повідомляла, Одесу затопило проливним дощем, відео нещастя