У Харківській області, в селі Манченки, загинула 61-річна фельдшер швидкої допомоги.

Про трагедію передавали у прес-службі Головного управління Нацполіції в Харківській області.

За даними правоохоронців, точну причину смерті жінки поки з'ясувати не вдалося. Тіло фельдшера на території будинку виявили родичі. Загибла перебувала у вигрібній ямі.

У поліцію про трагедію повідомили 24 вересня. Прибулі на місце події правоохоронці встановили, що тіло жінки без ознак життя знаходиться в ямі. Частково в момент виявлення яма була прикрита пластиковою кришкою.

На тілі загиблої не знайшли видимих ознак того, що смерть була насильницькою. Покійну направили на експертизу. Інформацію про трагедію внесли до ЄРДР, як «нещасний випадок».

Ситуацію зі смертю жінки прокоментував її колега Денис Олегович. У Facebook він написав наступне:

"Незважаючи на те, що Тамара Михайлівна була фельдшером, а не лікарем, її знань і навичок вистачило б на лікарський диплом - завжди намагалася максимально надати допомогу, призначити лікування. Це був фахівець, який не просто" довозив до лікарні ". Це був справжній фельдшер швидкої допомоги, кваліфікація якого викликала повагу у всіх, кого я знаю".

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