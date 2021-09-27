В Харьковской области, в селе Манченки, погибла 61-летняя фельдшер скорой помощи.

О трагедии сообщили в пресс-службе главного управления Нацполиции в Харьковской области.

По данным правоохранителей, точную причину смерти женщины пока выяснить не удалось. Тело фельдшера на территории дома обнаружили родственники. Погибшая находилась в выгребной яме.

В полицию о трагедии сообщили 24 сентября. Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что тело женщины без признаков жизни находится в яме. Частично в момент обнаружения яма была прикрыта пластиковой крышкой.

На теле погибшей не нашли видимых признаков того, что смерть была насильственной. Покойную направили на экспертизу. Информацию о трагедии внесли в ЕРДР, как «несчастный случай».

Ситуацию со смертью женщины прокомментировал ее коллега Денис Олегович. В Facebook он написал следующее:

«Несмотря на то, что Тамара Михайловна была фельдшером, а не врачом, ее знаний и навыков хватило бы на врачебный диплом - всегда старалась максимально оказать помощь, назначить лечение. Это был специалист, который не просто" довозил в больницу ". Это был настоящий фельдшер скорой помощи, квалификация которого вызывала уважение у всех, кого я знаю».

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