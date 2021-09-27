У церкві ПЦУ Святого Миколая Чудотворця-найстарішому львівському храмі у священика батько і дружина померли в один день.

Про це повідомляє Zaxid.net.

«У молитві разом з Петром Політило, його рідними і близькими. Поділяємо невимовний біль від втрати батька і дружини. Вічна пам'ять спочилим у домі праведного Отця», - зазначили у храмі.

Трагедія сталася 25 вересня. За даними видання, дружина священика не змогла побороти коронавірус. Відомо, що причина смерті батька священика інша, але вона не уточнюється.

Раніше ми повідомляли, що у Львові пішов з життя священик. Його звали Андрій Дикий. Він був протопресвітером Личаківського деканату, співробітником парафії Благовіщення Пресвятої Богородиці.

Раніше ми повідомляли, що зупинилося серце українського артиста, якому виповнилося всього 40 років. Його звуть Дмитро Омельченко. Він був автором і постановником балетних вистав, українським артистом балету. Дмитро Омельченко походить з театральної сім'ї і народився в Дніпрі. У 1999 р артист пройшов навчання в Академії російського балету Ваганової. Наступні десять років він провів у Південній Кореї, де почав активно працювати. Тринадцять років тому став провідним солістом балетної трупи Дніпра. У 2009 році відбувся його дебют, як хореографа, в балеті Degage.

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